Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.03.2020 - 15:48,
Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: Desteği başlatıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarının tüm sektör ve firmalara "İş'e Devam Desteği"ne ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak desteğin sağlanması için tek şartın istihdamın korunması olacağını söyledi.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
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