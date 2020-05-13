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Ekonomi
Haber Giriş: 13.05.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: Kimsenin şüphesi olmasın

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Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: Kimsenin şüphesi olmasın
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.

Albayrak: "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir. İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir. Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir" açıklamasında bulundu.

 

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