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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak: 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı olsun
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak: 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı olsun
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Ekonomi
Haber Giriş: 01.06.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı olsun

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Son dakika... Bakan Albayrak: 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı olsun
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

 

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