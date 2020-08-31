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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak: 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız
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Ekonomi
Haber Giriş: 31.08.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız

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Son dakika... Bakan Albayrak: 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli. Milli ekonomi hedefleri, İstihdama dayalı üretim, Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah ‘V’ çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz" dedi. 

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