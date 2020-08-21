İşte Fatih'in hikayesi... Bakan Albayrak 2 yıl önce 'Yeni bir milada tanık oluyoruz' demişti

Bakan Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi üzerine açıklamada bulundu. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

Bugün yine bir Ağustos ayında, enerji alanında hep ifade edilen makus talihini tarihe gömdüğümüz büyük bir zafere imza attık. Bu süreçle birlikte inşallah özellikle enerji başta olmak üzere, ekonomi ve savunma sanayii de tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım attı.

Bugün burada ifade edilen keşif, 83 milyonun. Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den Muğla'ya vatandaşlarımızın her birinin sevinç yaşayacağı büyük bir adım atılıyor. Bugün burada gemideki arkadaşlarla da teknik süreci değerlendirdikten sonra şunu ifade edebilirim ki, mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminde cari açık konusunu artık kaldırdığımız; çünkü ortalama 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye.

Bugün potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum.

Ve Allah'ın izniyle Türkiye artık yeni bir döneme giriyor.Artık ne doğu ne batı yeni eksen Türkiye söylemiyle yeni bir sürece gidiyoruz.

Ben burada hakikaten bu süreçte özellikle milli enerji ve maden politikaları anlamında önemli bir mücadeleyi ortaya koyan, 2015-2016-2017'den bugüne kadar müthiş bir çaba koyan bu ekibe, başta bakanımız Fatih Dönmez bey olmak üzere, gemideki tüm bu ekibe ve onlardan da öte bu yolculukta 70-80 bin kişilik enerji bakanlığı ailesindeki isimsiz kahramanların hepsinin alınlarından öpüyorum. Muazzam ve çileli bir yolculukla, günlerce bu mücadelelerle bu neticeyi ortaya koydukları için şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım başta size, ilk günden itibaren bize inanarak arkamızda durduğunuz için size şükranlarımı sunuyorum. Cenabı Allah'a hamd ediyorum ki, bizi başta sizlere ve milletimize mahçup etmediği için. Cenabı Allah hiçbir emeği zayii etmiyor. İnanıyorsanız, çalışıyorsanız, bir amaç uğruna mücadele ediyorsanız Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor.

ANTALYA'DAN YOLA ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' 28 Mayıs 2018'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı törenle Antalya'dan yola çıkmıştı. Gemiye güçlü mirasın yaşatılması ve yeni dönemin başlatılması için Fatih ismi konmuştu.



"YENİ BİR MİLADA TANIK OLUYORUZ"



Törende konuşan Bakan Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz. 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali erli ekipman ve insan kaynaksızlığı nedeniyle eksik kaldı. Bugün hamdolsun bu alandaki yerli dönüşümün karşılığını aldığımız tarihi bir gün olarak kayda geçiyor" demişti.



2,600 METRE DERİNLİKTE



Yaz aylarında başlayan sondaj, 2 bin 600 metre derinliğinde gerçekleştirildi. Ardından Karadeniz'de de sondaj çalışmaları için adım atıldı ve ikinci gemi de TPAO'nun portföyüne katılmış oldu. İkinci sondaj gemisi olan Yavuz da Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki limandan 20 Haziran 2019 tarihinde yola çıktı. Temmuz ayında da sondaj çalışmalarına başladı.



İLK 5 ARASINDA



Dünyada yüksek teknolojiye sahip ilk 5 gemi arasına giren Fatih sondaj gemisinin uzunluğu neredeyse Eyfel Kulesi kadar. 12 bin 200 metre derinlikte ve yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip Fatih sondaj gemisinin sondaj kulesi uzunluğu 64 metre. İki kulesi toplamda 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip gemi, 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalabiliyor.