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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.07.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: 122.5 milyon lira avansı bugün hesaplara yatırıyoruz

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Son dakika... Bakan Albayrak: 122.5 milyon lira avansı bugün hesaplara yatırıyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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