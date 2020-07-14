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Son dakika... Bakan Albayrak: 122.5 milyon lira avansı bugün hesaplara yatırıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 14, 2020
600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk.
BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz.
Hayırlı olsun👏👏👏 pic.twitter.com/K3dtsU9C5N
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