Son dakika... Bakan açıkladı! Tesisler sertifika verilip açılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs nedeniyle kapalı olan tesislerin gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte sertifikalandırılıp faaliyete geçeceğini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV’de koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy “Gerekli önlemleri alan tesislere sertifika verilecek, faaliyete geçebilecek.” dedi.
Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:
Mayıs sonuna doğru normalleşme başlayabilir.
Turizm personeli kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılsın.
Personel çıkarmayacağım diyenlere İşe Devam kredisi kullandırılıyor.
Seyahat acenteleri için 2 yeni krediyi devreye aldık. Seyahat acentelerine 50 bin liralık hızlı kredi veriliyor. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli olarak yapılacak.
Galata'yı bir müze haline getirip cazibe merkezi yapacağız.
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