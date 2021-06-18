Son dakika... Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlilerinin teslimatlarını elektrikli skuter ile yapacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bugünden itibaren PTT'de yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Buna göre İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını elektrikli skuter ile yapacaklar.
Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:
Ülkemizin en köklü kurumlarından #PTT, yenilikçi stratejileriyle geleceğe hazırlanırken hizmet verdiği sektörlere yön vermeye devam ediyor.
İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını #çevreci ulaşım aracı olan #elektrikli #skuter ile yapacaklar.
Ülkemizin en köklü kurumlarından #PTT, yenilikçi stratejileriyle geleceğe hazırlanırken hizmet verdiği sektörlere yön vermeye devam ediyor.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) June 18, 2021
İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını #çevreci ulaşım aracı olan #elektrikli #skuter ile yapacaklar. pic.twitter.com/cS3QbOB5eh
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