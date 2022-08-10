Son dakika... Bakan açıkladı! Otomobil satışına sınır geliyor

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Sıfır otomobillerin satış sürelerine ilişkin olarak şahıslar dışında şirket, rent a car ve galericilere yeni şartlar getirildi. İlk kez tescil edilip, galerici, şirket ve rent a car bünyesine giren sıfır araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılmayacak.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araç satışı için planlanan yeni uygulamayı açıkladı. Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a carlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.

OTOMOBİL ALIM SATIMI İÇİN YENİ UYGULAMA GELİYOR

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a carlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" açıklamasında bulundu.

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GALERİLER VE RENTACAR'LAR ALDIKLARI SIFIR ARACI HEMEN SATAMAYACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Muş, şirketlerin, galerilerin ve ren t a car'ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini açıkladı.

"FİLOLAR PRENSİP OLARAK 6 AY 5 BİN KİLOMETRE DOLMADAN SATMIYOR"

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel yeni teklife ilişkin yorumda bulundu. Ertemel "Getirilecek teklif filo şirketleri tarafından uygulanmakta. Filo şeklinde alım yapan şirketler 6 ay 5 bin kilometre olmadan satamıyorlar. Prensip olarak uygulan kural bu. Kanunla belirlenmese de prensipte başarıyla uygulanıyordu" dedi.

Ertemel şunları söyledi:

"ŞAHISLARA SINIR GETİRİLMEZSE SPEKÜLASYONUN ÖNÜNE GEÇİLEMEYECEK"

Bu kural şahıslara inmiyor. Şahıslar aynı şekilde devam ettiği zaman istenilen sonuç elde edilemeyecek. Piyasadaki al-satçılar en büyük sıkıntı. Mesleği olmadığı halde kayıt dışı olarak internet üzerinden satış yapıyorlar. Bunlara sınır getirilmezse kanunla bu spekülasyonun önüne geçilemeyecek.

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Biz ikinci el otomobil satıcıları olarak bize bayiler sıfır araç satımı yapmıyorlar. Kamoyuna şunu anlatmamız lazım. ikinci el otomobil satıcıları olarak hiçbir bayiden sıfır araç alamıyoruz.

"AL-SATÇILAR VEKALETLE ARKADAN DOLANIYORLAR"

Piyasada al-sat işiyle uğraşanlar arkadan dolanma yapıyorlar. Al-satçı eşinin, arkadaşının, akrabasın ın adına otomobil alıyor. Sonra bu kişilerden vekaletname alıyor. Onlarca otomobili bu şekilde alıp satabiliyor. Devlet otoritesinden isteğimiz bu şekilde bir sene içerisinde 1-2'den fazla alım-satım yapan, eşinin, arkadaşının adına vekaleten bu işi yapanlar da tespit edilsin bu kişilere ceza uygulansın. Devletimiz harekete geçsin, noterlerden bu verileri alsın, bu şekilde iş yapanlara cezalar kesilsin. Bizim net olarak istediğimiz bu.