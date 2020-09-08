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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.09.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı... Ödemeler bugün yapılıyor

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Son dakika... Bakan açıkladı... Ödemeler bugün yapılıyor
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

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