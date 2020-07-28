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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.07.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı! O yol açılıyor

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Son dakika... Bakan açıkladı! O yol açılıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli – İzmit Kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açılacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması şöyle:

Bayram boyunca Sizlere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için Kuzey Marmara Otoyolu’nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli – İzmit Kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açıyoruz.

28.07.2020 saat 23:59’dan, 01.08.2020’ye kadar Sevindikli Kavşağı – İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul - Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00’dan, 05.08.2020 saat 23:59’a kadar ise Ankara - İstanbul istikametinde sağlanacaktır.

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