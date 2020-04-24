Son dakika... Bakan açıkladı! Karadeniz'de sondaj başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Borel, 1 haftadır raflarda. Bu süreçte, 100 ml. şişelerde 2 milyonu aşkın üretim ve satış yapıldı" dedi.

İHA'nın haberine göre Dönmez "Temmuz ayında Karadeniz’de Fatih sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapacağız. Fatih sondaj gemimiz Akdeniz’deki iş planı tamamlanınca onu biz Marmara’ya çektik, şuan İstanbul’da. Köprülerin altından geçeceği için, bizim arama sondaj gemilerimizin kuleleri yüksek. Köprülerimizin denizden seviyesi de 60-65 metre seviyelerinde. O seviyeyi kurtaracak şekilde kuleleri indireceğiz, Sonrasında köprüleri geçince tekrar montajını yapacağız. Niyetimiz Temmuz ayı içerisinde Karadeniz’^de kendi milli sondaj gemimizle ilk sondajı yapmak olacak" dedi.