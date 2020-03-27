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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.03.2020 - 16:20,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan açıkladı! İşte emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih

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Son dakika... Bakan açıkladı! İşte emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını ile alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, emekli ikramiyelerinin Nisan ayının ilk yarısında hesaplarda olacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgınına ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, emekli ikramiyelerinin Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacağını söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

-Kısa Çalışma Ödeneğinde gün sayısını 450’ye indirdik.

-Kısa Çalışma Ödeneği'nde bugün 4 gün. İşletmeler başvuruyor. 7 bine yakın firmamız başvurdu.

-Daha çok imalat sektöründen başvuru oldu.

-Ramazan bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak.

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