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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.11.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı! İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu

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Son dakika... Bakan açıkladı! İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Kasım Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 4 Aralık’ta Yapılıyor” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

“Kasım Ayına İlişkin Ödemeler 4 Aralık 2020 Tarihinde Yapılacak”

Ödemelerin banka hesaplarına yatıralacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” açıklamasını yaptı.

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