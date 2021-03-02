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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan açıkladı! İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleri 5 Mart'ta hesaplarda
GeriEkonomi Son dakika... Bakan açıkladı! İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleri 5 Mart'ta hesaplarda
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.03.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı! İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleri 5 Mart'ta hesaplarda

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Son dakika... Bakan açıkladı! İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleri 5 Mart'ta hesaplarda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart’ta hesaplara yatırıyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

“ŞUBAT AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 5 MART 2021 TARİHİNDE YAPILACAK”

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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