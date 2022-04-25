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Son dakika... Bakan açıkladı! İşsizlik maaşı ödemeleri erkene çekildi

#İşsizlik Maaşı#Ramazan Bayramı#Ödeme
Son dakika... Bakan açıkladı İşsizlik maaşı ödemeleri erkene çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigortası ödemelerinin 29 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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“5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır.”

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, “İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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#İşsizlik Maaşı#Ramazan Bayramı#Ödeme

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