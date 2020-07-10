Son dakika... Bakan açıkladı! ÇKS kayıtları uzatıldı

Çiftçi belgesi almak için E-Devlet üzerinden giriş yapılması gerekiyor. Dolayısıyla çiftçi belgesi almadan önce E-Devlet şifrenizi hazırda bulundurmanız gerekecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde verilen desteklerden faydalanmak için de çiftçi belgesi almak isteyen vatandaşlar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden kayıtlarını sağlayacak

Çiftçi belgesi kayıt ekranı üzerinden ;

Sahip olduğunuz tüm hayvancılık işletmelerinizi ve hayvanlarınızı görüntüleyebilir, hayvanlarınızın durumunu güncelleyebilirsiniz. Tarımsal faaliyetlerinize ilişkin belgelerinizi görüntüleyebilir ve gereken belge başvurularında bulunabilirsiniz. Hayvancılık ve tarımsal desteklemelerden faydalanmak için ön başvurularınızı yapabilirsiniz. Hayvancılık ve tarım faaliyetlerine ilişkin genel başvurularınızı yapabilirsiniz. ALO 174 hattına gıda ile ilgili ihbar ve şikayetlerinizi bildirebilir ve daha önceden yaptığınız başvuruları takip edebilirsiniz. Hayvancılık ve tarım faaliyetleri kapsamında sahip olduğunuz bütün işletmelerinizi, varlıklarınızı, üretim bilgilerini, almış olduğunuz veya başvurduğunuz destekleri görüntüleyebilirsiniz. ÇKS başvurularınızda kaçıncı sırada olduğunuzu öğrenebilirsiniz.