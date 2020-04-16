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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16.04.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı! Belge süreleri 3 ay uzatıldı

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Son dakika... Bakan açıkladı! Belge süreleri 3 ay uzatıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Deniz araçları, gemiadamları ve şirketlerin belgelerini 3 ay uzattık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, denizcilik sektörü  temsilcileri ile bir araya gelerek Yeni Tip Koronavirüs (Covid -19)  tedbirleri kapsamında denizcilik sektörüne destek amacıyla 39 tedbiri  ivedilikle yürürlüğe koyduklarını açıkladı. Karaismailoğlu, “Kılavuz  kaptanlar hariç gemilerimizle teması kestik. Tüm gemi, deniz araçları  ile gemiadamları ve şirketlerin belgelerini de 3 ay süre ile uzattık. Deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve  ithalatı sürdürüyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOBB Deniz  Ticaret Odaları Konsey Toplantısı’na videokonferans ile katıldı.  Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, Deniz Ticaret Odaları Konseyi’nin Türk denizcilik sektörüne ve ticaretine büyük katkılar sunduğunu  söyledi. Deniz taşımacılığının, küresel ihracat ve ithalatın belkemiği  olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sanayi hammaddesini, yiyeceği,  yakıtı ve eşyaları taşıyan küresel deniz filolarının bir bakıma  insanların hayatlarının her aşamasına dokunduğuna dikkat çekti. Bugün  dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 85’inin deniz taşımacılığı ile  gerçekleştiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, “Bu nedenle  denizcilik sektörünü geleceğe taşıyacak stratejiler çok iyi tayin  edilmelidir. Bu noktada hükümetlerimiz döneminde 18 yılda önemli  atılımlar yapıldı. Elbette denizcilik alanında gerçekleştirdiğimiz  daha nice başarı var. Tüm bunları bu kısa zaman dilimi içinde anlatmak  mümkün değil. Ancak güçlü bir ekonomi için denizcilik sektörümüzün ne  kadar önemli olduğun farkındayız ve bu sektörümüzün gelişmesi ve  korunması hususunda çok hassasız” dedi.

İNSAN TEMASI OLMADAN TİCARET SÜRDÜRÜLECEK

Bakan Karaismailoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs  salgınının öncelikli olarak etkilediği denizcilik sektöründe birçok  tedbir aldıklarını vurgulayarak, “Aldığımız tedbirler ile risk  faktörlerini sektörde minimize etme gayreti içinde olduk. Çünkü  biliyoruz ki COVID-19 mücadelesinin sürdürülmesi  üretimin, istihdamın  ve uluslararası ticaretin devam etmesi için deniz taşımacılığının  idamesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Bu amaçla 39  tedbiri ivedilikle yürürlüğe koyduk” dedi.  Gemilerle tüm insan  temasının kesildiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu,  bu süreçte  yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla da tüm gemi, deniz  araçları, gemiadamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay süre ile  uzatıldığını açıkladı. Karaismailoğlu, “Amacımız bellidir  deniz  taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı  sürdürmek, dorse taşımacılığına kesintisiz devam etmek,  gemiadamlarının liman ve kıyı tesislerinde değişimlerini karantina  tedbirleri çerçevesinde kolaylaştırmak ve sürdürebilirliğini sağlamak.
Bu anlayışla da çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

"BU SANCILI DÖNEMİ BAŞARIYLA ATLATACAK EKONOMİK GÜCE SAHİBİZ”

Karaismailoğlu, koronovirüs salgınının sebep olduğu tüm olumsuz  etkilere karşı hükümet olarak denizcilik sektörünün desteklenmesi  amacıyla gerekli görülen tedbirleri almaya devam edeceklerinin altını  çizerek, “Denizcilik sektörümüzün bu ortamdan en az şekilde  etkilenmesi için tüm imkânları kullanıyoruz. Keza bildiğiniz gibi kamu  olarak tüm sektörleri desteklemek için, tüm imkânlarımızı seferber  ederken özel sektörümüzün de elinden geleni yaptığını biliyoruz. Ancak  bilin ki bu sancılı dönemi başarıyla geride bırakacak ekonomik  altyapıya sahip bir ülkeyiz” diye konuştu.

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