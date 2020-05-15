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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 12:18,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı! 678 milyon dolar kredi temin edildi

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Son dakika... Bakan açıkladı! 678 milyon dolar kredi temin edildi
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 678 milyon dolar sendikasyon kredisi aldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde Türk Eximbank'ın 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etttiğini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti." bilgisini verdi, bu gelişmenin, uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini gösterdiğini belirtti.
İhracatçıların finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dileyen Pekcan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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