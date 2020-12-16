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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı: 30 Nisan 2021 tarihine uzatıldı

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Son dakika... Bakan açıkladı: 30 Nisan 2021 tarihine uzatıldı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzattıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fındık üreticilerine müjdesi olduğunu bildiren Pakdemirli, "TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık.

Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

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