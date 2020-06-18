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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı... 210 milyon liralık yatırım yapılıyor

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Son dakika... Bakan açıkladı... 210 milyon liralık yatırım yapılıyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Bakanlık olarak Enerji Verimliliği destek ödemelerimizi beş kat artırarak 300 bin TL’den 1,5 milyon TL’ye çıkardık. Mayıs sonu itibariyle Verimlilik Artırıcı Projeler ve gönüllü anlaşmalar kapsamında yapılan destek ödemeleri 27,7 milyon TL oldu. Uygulaması devam eden projelerle birlikte toplam yatırım 210 milyon TL, destek ödemesi 52,5 milyon TL’ye ulaştı." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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