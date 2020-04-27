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GeriEkonomi Son dakika... Bakan açıkladı! 2023'te Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı tamamlanacak
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.04.2020 - 13:17,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı! 2023'te Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı tamamlanacak

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Son dakika... Bakan açıkladı! 2023'te Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı tamamlanacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın 2023 yılında tamamlanacağını ve Türkiye'ye önemli yararlar sağlayacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye'yi hızlı tren ile Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı çalışmalarını yerinde inceledik.

 2023 yılında tamamlanacak projemiz, ticari ve sosyo-ekonomik faydalarının yanı sıra ekolojik anlamda da ülkemize önemli yararlar sağlayacak.

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