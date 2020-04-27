Son dakika... Bakan açıkladı! 2023'te Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı tamamlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın 2023 yılında tamamlanacağını ve Türkiye'ye önemli yararlar sağlayacağını söyledi.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Türkiye'yi hızlı tren ile Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı çalışmalarını yerinde inceledik.
2023 yılında tamamlanacak projemiz, ticari ve sosyo-ekonomik faydalarının yanı sıra ekolojik anlamda da ülkemize önemli yararlar sağlayacak.
Türkiye'yi hızlı tren ile Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı çalışmalarını yerinde inceledik. 🚄— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) April 27, 2020
2023 yılında tamamlanacak projemiz, ticari ve sosyo-ekonomik faydalarının yanı sıra ekolojik anlamda da ülkemize önemli yararlar sağlayacak. pic.twitter.com/XOr7doWwkv
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