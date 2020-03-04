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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:10,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan açıkladı... 13 firmaya inceleme başlatıldı

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Denetimlerimiz devam ediyor. Dünya genelinde korona virüsü salgını ortaya çıktığından sonra maske fiyatları hakkında şikayet geldi. Toplam 13 firmayı inceleme altına aldık” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Denetlediğimiz 13 firmadan 9’unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı” dedi.

Coronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çeken Bakan Pekcan "Paket turlar coronavirüsüne bağlı mücbir sebep dolayısıyla iptal edilebilir" dedi.

Pekcan, “Türkiye’deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim” dedi.

 

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