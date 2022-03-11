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Son dakika... Rus limanlarında bekleyen 17 gemi Türkiye’ye geliyor

#Rusya#Azak Denizi#Gemi
Son dakika... Rus limanlarında bekleyen 17 gemi Türkiye’ye geliyor

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si daha Türkiye'ye geliyor. Bir gemi ise Temruk’da yükleme için bekliyor.

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Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17’sinin Türkiye’ye gelmek üzere çıkış yaptığını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“24 Şubat’tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk’da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsaadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir.”

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