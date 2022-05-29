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Ä°stanbul'un Fethinin 569. yÄ±lÄ± coÅŸkuyla kutlanÄ±yor. AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen fetih kutlamalarÄ±na yoÄŸun ilgi var. TÃ¶ren alanÄ±nda boÅŸ yer kalmadÄ±.

TÃ¶rende Ã¶nceÂ Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Murat Kurum alanÄ± dolduranlara hitap etti. Bakan Kurum, "Vizyonsuzluk kaybedecek, vizyon kazanacak. YeÅŸile, fidana karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlar deÄŸil yeÅŸile sevdalÄ± olanlar kazanacak" dedi.

KÃ¼rsÃ¼ye daha sonra MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli Ã§Ä±ktÄ±. BahÃ§eli, "Millet bahÃ§esi kucaklaÅŸmanÄ±n adresidir. MÃ¼flis ve iki yÃ¼zlÃ¼ siyasetÃ§ilerin estirdiÄŸi yalan rÃ¼zgarÄ±nÄ±n tam tersine AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yÄ±kÄ±m yoktur, israf yoktur, heba edilmiÅŸ miras yoktur. Ä°stanbullu kardeÅŸlerimi ferah ve sefaya kavuÅŸturacak ihya vardÄ±r. AtatÃ¼rk isminin silinmesi kimsenin hatÄ±rÄ±na ve gÃ¼ndemine gelmemiÅŸtir. Fakat aklÄ±nÄ± kiraya verenler siyasetini rehin bÄ±rakanlar vicdanÄ±nÄ± esir dÃ¼ÅŸÃ¼renler akletmek ÅŸÃ¶yle dursun, ne ahde vefayÄ± bilirler ne ahlakÄ± tanÄ±rlar ne de vatan millet sevgisine baÄŸlÄ± kalÄ±rlar. Ä°ÅŸleri gÃ¼Ã§leri fitne fesattÄ±r, geÃ§im kapÄ±larÄ± gÄ±ybettir" ifadelerini kullandÄ±.

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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve MHP lideri Devlet BahÃ§eli de tÃ¶rene katÄ±ldÄ±. TÃ¶ren resmen saat 16:30'da baÅŸladÄ±.Â

Fetih kutlamalarÄ±yla birlikteÂ AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Millet BahÃ§esi Ä°lk Fidan Dikim TÃ¶reni de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ oldu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan halkÄ± selamladÄ±ktan sonra saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± sÃ¶yledi.

SOLOTÃœRK GÃ–STERÄ° YAPTI

SOLOTÃœRK ekibi yÃ¼z binlerce katÄ±lÄ±mcÄ±ya ÅŸov yaptÄ±.Â Akrobatik hareketlerle katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± bÃ¼yÃ¼leyen SOLOTÃœRK dÃ¼nyada eÅŸi benzeri olmayan hareketlerini sergiledi.

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ATATÃœRK HAVALÄ°MANI MÄ°LLET BAHÃ‡ESÄ°'NÄ°N Ã–ZELLÄ°KLERÄ°

Megakent Ä°stanbul 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeÅŸil koridora kavuÅŸacak.Â Dev millet bahÃ§esinde, 145 bin 300 aÄŸaÃ§ olacak.

Ä°stanbul'un dev millet bahÃ§esi; Londra'daki Hyde Park ile New York'taki Central Park'Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼nyada parmakla gÃ¶sterilebilecek bir proje olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor.

Ä°stanbul'un yeni millet bahÃ§esi iÃ§erisinde; rekreasyon alanÄ±, genÃ§lik merkezi, mÃ¼ze alanÄ±, spor alanÄ±, fuar alanÄ±, konaklama alanÄ±, yaÅŸam merkezi ve afet toplanma, 145 bin metrekarelik macera parkÄ±, 650 metre uzunluÄŸunda kaykay pisti, 28 bin kiÅŸiye hitap edebilecek etkinlik Ã§ayÄ±rÄ±, Ã§ocuk oyun alanlarÄ± planlandÄ±.

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