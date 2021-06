Son dakika... At koştu, sahibi kazandı! Tek yarışta 2.1 milyon lira...

Gazi Koşusu büyük coşku ile tamamlandı. Son düzlükte sprint atarak yarışı kazanan Burgas isimli at, sahibi Sanem Kahraman'a servet kazandırdı. Önceki yarışlarında da yüksek performansıyla tabelaya giren Burgas Haziran ayında büyük kazanç sağladı.

GAZİ KOŞUSU'NDAN 2.1 MİLYON LİRA

Gazi Koşusu'nu jokey Ahmet Çelik'le kazanan Burgas bu yarış için 2.1 milyon lira ödüle hak kazandı. Sahibi Sanem Kahraman'a verilecek bu ödülün yanında yetiştiricilik primi olarak da 603 bin 750 lira ikramiye ödenecek. 5 Haziran 2021'de de koşulan yarışta Burgas 885 bin 600 lira ikramiye kazanmıştı. Haziran ayında Burgas toplamda sahibine 2 milyon 985 bin 600 lira kazandırdı.

13 ADET ATI VAR

Sanem Çelik'in sahibi olduğu 13 at bulunuyor. Bazıları aktif olarak koşsa da bazıları koşulara çıkmıyor. Big Pilot, Boateng, Burgas, Garonor, Headman, Kalaycı, Lagos, Monshau, Rashomon, Sertbora, Splendid Star, To Be Famous ve Zilkale atları Sanem Kahraman adına kayıtlı.

2021'DE KOŞULARDAN BÜYÜK SERVET ELDE ETTİ

Sanem Kahraman'ın atlarına ilişkin datalar incelendiğinde 2021 yılında Gazi Koşusu ile birlikte elde ettiği gelir 4 milyon 452 bin 900 lira oldu. Headman ve Burgas kazançlarda başı çeken atlar oldu.

321 KOŞUNUN 135'İNDE TABELAYA GİRDİ

Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu atlar toplamda 321 yarışa çıktı. 41 kez 1'inci, 30 kez 2'nci, 28 kez 3'üncü ve 36 kez 4'üncü olan atlar toplamda 135 defa tabelaya girmiş oldu.

7 KEZ GAZİ'Yİ ÜST ÜSTE KAZANDI

Jokey Ahmet Çelik, yarışseverlerin sabırsızlıkla beklediği Gazi Koşusu'nu üst üste 7 kez kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın