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Son dakika... Astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor! Kapsül ISS'ten ayrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Alper Gezeravcı#ISS#Astronot
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 16:49

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı dünyaya getirecek olan Dragon kapsülü ISS'ten saat 17:20'de ayrıldı. Kapsülün 48 saat sonra Florida açıklarında dünyaya inmesi bekleniyor.

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dahil 4 astronotun yer aldığı “Axiom-3 uzay misyonu” sona erdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 20 Ocak’ta bağlanan Gezeravcı ve 3 ekip arkadaşı bugün dünyaya dönmek üzere ISS'ten ayrıldı. ISS’te 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneye imza atan Gezeravcı'nın ISS'ten saatler 17:20'yi gösterdiğinde ayrıldı.

Son dakika... Astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor Kapsül ISSten ayrıldı

48 SAAT SÜRÜYOR

Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.

ASTRONOTLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Uzay İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde ayrılan Alper Gezeravcı ve 3 astronot, misafirperverliklerinden dolayı ISS mürettebatına teşekkür etti.

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Son dakika... Astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor Kapsül ISSten ayrıldı

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BAKAN KACIR: ADAM DÖNÜYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır “Adam dönüyor. Alper Gezeravcı, Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’nu gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan onüç bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu." dedi.

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı ile, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılmasının hemen öncesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Her zamanki gibi özgüven ve cesaret sahibiydi. Türk Milletinin iftihar kaynağı olan İnsanlı İlk Uzay Görevine ve Türk Uzay Bilim Misyonuna imza atarak, tarihte yeni bir sayfa açtı. Önce dünyaya ve kısa zaman sonra da ülkemize dönmesini heyecanla bekliyor olacağız. En çok da, ilham kaynağı olduğu Türk gençleriyle ve çocuklarımızla birlikte… Yolun açık olsun

 

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#Alper Gezeravcı#ISS#Astronot

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