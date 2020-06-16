TÃ¼rk bilim insanlarÄ± GRFT (griffithsin) adlÄ± bir molekÃ¼lÃ¼n Kovid-19â€™un enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltÄ±cÄ± yÃ¶nÃ¼nÃ¼ araÅŸtÄ±rÄ±yor.ÂSanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, TÃ¼rkiye'nin ilk disiplinler arasÄ± biyoteknoloji lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim enstitÃ¼sÃ¼ olan ve saÄŸlÄ±k ile tarÄ±msal biyoteknoloji alanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirilen Ankara Ãœniversitesi (AÃœ) Biyoteknoloji EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼ ziyaret etti. Varank'a ziyaretinde, TÃœBÄ°TAK BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Hasan Mandal, Ankara Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Erkan Ä°biÅŸ ile TÃœBÄ°TAK MAM Gen MÃ¼hendisliÄŸi ve Biyoteknoloji EnstitÃ¼sÃ¼ (GMBE) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Åžaban Tekin de eÅŸlik etti.

Varank, AÃœ Biyoteknoloji EnstitÃ¼sÃ¼ bÃ¼nyesinde Prof. Dr. Aykut Ã–zkul'un yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Kovid-19'a karÅŸÄ± ilaÃ§ geliÅŸtirme projesi kapsamÄ±nda laboratuvarlarda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde inceledi. Ã–zkul ile birlikte koruyucu kÄ±yafetler giyerek hayvan testlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel odaya giren Varank, hayvanlar Ã¼zerinde yapÄ±lan deneyler hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.

"GÃœZEL MÃœJDELERÄ° VEREBÄ°LÄ°RÄ°Z"

Varank, ziyaretin ardÄ±ndan AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kovid-19'a karÅŸÄ± TÃ¼rkiye'deki temel bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± koordine etmek Ã¼zere Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde TÃœBÄ°TAK Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bir platform oluÅŸturduklarÄ±nÄ± anÄ±msatarak, burada yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 17 aÅŸÄ± ve ilaÃ§ geliÅŸtirme projesinin desteklendiÄŸini sÃ¶yledi.

Ankara Ãœniversitesi Biyoteknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Kovid-19'a karÅŸÄ± GRFT molekÃ¼lÃ¼yle geliÅŸtirilecek hastalÄ±ÄŸÄ± Ã¶nleyici ilaca yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Varank, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bilim insanlarÄ±mÄ±z bu molekÃ¼lÃ¼n Kovid-19'a karÅŸÄ± etkili olabileceÄŸini bilimsel olarak da deÄŸerlendiriyorlar. Klinik Ã§alÄ±ÅŸma aÅŸamalarÄ±na geÃ§meden Ã¶nce yapÄ±lmasÄ± gereken temel araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lÄ±yor. Bu molekÃ¼lle ilgili hayvan deneyleri bugÃ¼n itibarÄ±yla buradaki biyogÃ¼venlikli laboratuvarda baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olacak."

Varank, TÃ¼rkiye'nin son 18 senede CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸinde Ã¶zellikle Ar-Ge ekosistemine bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yatÄ±rÄ±mlarÄ±n bÃ¶yle zor ve kritik zamanlarda bilim insanlarÄ±mÄ±zÄ±n ortaya koyduÄŸu baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu gÃ¶rebiliyoruz. Bilim insanlarÄ±mÄ±za gÃ¼veniyoruz, buradaki Ã§alÄ±ÅŸmalardan da baÅŸarÄ±lÄ± bir Ã¼rÃ¼n geliÅŸtirileceÄŸine inanÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanlarÄ±nÄ±n Kovid-19'a karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir fedakarlÄ±kla gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Varank, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Burada devam eden bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda da gÃ¼zel veriler elde edip klinik safhaya geÃ§ecek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± tamamlayacaÄŸÄ±z. Sonraki aÅŸamada bunlarÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za klinik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmasÄ± iÃ§in teslim edeceÄŸiz. Ä°nÅŸallah gÃ¼zel mÃ¼jdeleri buralardan verebiliriz."

"MOLEKÃœLÃœN TEDAVÄ° EDÄ°CÄ° POTANSÄ°YELÄ°NÄ° DE SORGULAYACAÄžIZ"

Prof. Dr. Aykut Ã–zkul da projede, GRFT (griffithsin) molekÃ¼lÃ¼yle Kovid-19 etkisini durdurmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, Ã§alÄ±ÅŸmalarda gelinen aÅŸamayÄ± anlattÄ±. An itibarÄ±yla molekÃ¼lÃ¼n hayvanlardaki etkinliÄŸinin test edilmesi sÃ¼recini baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ã–zkul, "Bizim hayvanlarla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶n Ã§alÄ±ÅŸmalarda yaklaÅŸÄ±k 2 haftalÄ±k bir zaman zarfÄ±nda bu virÃ¼sÃ¼n organ tutulumu, yayÄ±lÄ±mÄ± ve virÃ¼sle ilgili tespitler gerÃ§ekleÅŸebiliyor. DolayÄ±sÄ±yla eÄŸer iÅŸler Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ÅŸekilde devam ederse Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki bir ay iÃ§inde Ã¶n verileri almÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin her alanda vermiÅŸ olduÄŸu milli seferberlikten biri olduÄŸunu vurgulayan Ã–zkul, projeye desteklerinden dolayÄ± Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃœBÄ°TAK ve Ankara Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teÅŸekkÃ¼r etti.

GRFT'nin yapÄ± olarak doÄŸal bir molekÃ¼l olduÄŸunu dile getiren Ã–zkul, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"GRFT'nin ÅŸimdiye kadar birÃ§ok farklÄ± virÃ¼se karÅŸÄ± enfeksiyonu durdurucu etkisinin var olduÄŸu tespit edilmiÅŸ. DolayÄ±sÄ±yla ilk planda bizim bu sÃ¼reÃ§teki en bÃ¼yÃ¼k kazanÄ±mÄ±mÄ±z, gÃ¼nlÃ¼k hayatta kullanÄ±labilecek durdurucu, koruyucu, Ã¶nleyici Ã¼rÃ¼n geliÅŸtirmek olacaktÄ±r. Ekibimizdeki molekÃ¼ler biyologlar da molekÃ¼lÃ¼n yapÄ±sÄ±nda birtakÄ±m deÄŸiÅŸiklikler yapmak suretiyle GRFT'nin hÃ¼cre iÃ§ine girmesini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu kapsamda eÄŸer becerebilirsek molekÃ¼lÃ¼n tedavi edici potansiyelini de zaman iÃ§inde sorgulayacaÄŸÄ±z."

HAYVAN DENEYLERÄ° BÄ°R AY SÃœRECEK

TÃœBÄ°TAK COVID-19 TÃ¼rkiye Platformu Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 17 aÅŸÄ± ve ilaÃ§ geliÅŸtirme projesinden biri olan Ã§alÄ±ÅŸmada, GRFT adlÄ± molekÃ¼lÃ¼n, Kovid-19'a neden olan virÃ¼sÃ¼n enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltÄ±cÄ± yÃ¶nÃ¼ araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ankara Ãœniversitesi, Bilkent Ãœniversitesi Ulusal Nanoteknoloji AraÅŸtÄ±rma Merkezi (UNAM) ve Hacettepe Ãœniversitesinden bilim insanlarÄ±ndan oluÅŸan konsorsiyumun yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda ÅŸimdiye kadar virÃ¼sÃ¼n izolasyonu, genom analizi ve karakterizasyonu gerÃ§ekleÅŸtirildi, GRFT molekÃ¼lÃ¼ Ã¼retildi ve saflaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±, GRFT'nin hÃ¼cre kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ortamÄ±nda virÃ¼sÃ¼n hÃ¼creye girmesini ve bu suretle Ã¼remesini durdurduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Hayvan deneyleri aÅŸamasÄ±na bugÃ¼n itibarÄ±yla baÅŸlanan projede, plan dahilinde gelecek bir ay iÃ§inde bunun hayvanlarda Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± konusunda da Ã¶n bilgiye sahip olunacak.

AÅžI GELÄ°ÅžTÄ°RME Ã‡ALIÅžMASINI DA Ä°NCELEDÄ°

Bakan Varank, Biyoteknoloji EnstitÃ¼sÃ¼ ziyaretinin ardÄ±ndan, Ankara Ãœniversitesi bÃ¼nyesindeki Kanser AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼ ziyaret etti ve TÃœBÄ°TAK COVID-19 platformundaki bir diÄŸer proje olan "VirÃ¼s TabanlÄ± Prototip Coronavirus AÅŸÄ±sÄ± Ãœretimi"ne iliÅŸkin Prof. Dr. Hakan Akbulut'tan bilgi aldÄ±.Â