Son dakika... Asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK-İŞ Başkanı: Pazarlık 7785 TL açlık sınırından başlayacak

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün yapılacak. 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanılacak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Atalay'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Komisyon 15 kişiden oluşuyor. Her ortamda anlatmaya gayret ediyorum. Biz 5 kişiyiz. Burada da 5 kişisin, komisyon adil değil. Asgari ücrette kim Bartın'da çalışan terzinin çırağı, Artvin'deki çırak bunlar bu ülkenin kardeşimiz ama bunların kayıtları bizde olmayan insan topluluğu. Öyle bir imkan olsa da adil komisyon olsa, o komisyonun içinde de tamamı asgari ücretli olsa.

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Bugüne kadar bunla ilgili 9-10-11-13 bin rakamları var. Hak-İş'in bizim rakamımız yok. Bizim 7785 lira, bu ne elimizde veri var. Bekar işçinin açlık sınır. Bunun içinde eğitim, ulaşım, gıda var. Bu veriler bizim elimizde. 40 yıldır uzmanlar bu rakamları söylüyor. Türk-İş'in açlık ve yoksulluk rakamı var. 10 bin 170 lira yoksulluk rakamı, bekar işçi için. Vergi en önemli meseledir. Vergi toplumun tamamını ilgilendiriyor. Vergiyle ilgili ülkeyi yönetenler düzenleme yapması gerekiyor. Her fırsatta kamuoyunda sendikaçıları Rıfat Bey'in arabasını bana yamaladılar. Ortada bir araba var öyle bir araba yok. Emek, işçi sıkıntı içinde. Veremeyeceğimiz hesap yok. Biz bugün komisyon asgari ücreti 5500 lira ile ilgili konuşmayacak. Asgari ücreti 7785 lira açlık sınırından başlayıp onun üzerinde nereye çıkarsa. Memnun edecek bir rakam olursa oturup altına imza atarız. Razı olmayan rakam gelirse ne imza atar ne o masaya otururuz. Bugün 5500 liraya oturmayacak komisyon. Açlık bedeli olan 7785 lira. Bu bizim teklifimiz değildi, Türk-İş istemiş gibi televizyonlar söylüyorlar. Asgari ücrette memnun olunacak rakam varsa varız, yoksa yokuz. Asgari ücretlinin başını aşağı eğdirecek dün de birşey yapmadık bugün de yapmayacağız. Komisyon karar verecek. Başkanlar kuruluna üye verecek.

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"KAMUOYUNUN KAFASINA YATMAYAN HİÇBİR ŞEYİN ALTINA İMZA ATMADIK"

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DİSK'in rakamı var. Ne Hak-İş ne de bizim rakamımız var. Siyasinin biri söylüyor, alım gücü düşmedi. Alım gücü bal gibi düştü. Peynir 35 liraydı şimdi 135 lira. Şu anda Asgari Ücret konuşulunca zamlar artmaya başladı. Ev sahipleri konuşuyor, asgari ücret artacak kirayı ona göre belirleyelim. Asgari ücret geçim ücreti oldu, bunu bu sarmaldan çıkarmak lazım. 10 yıldır çalışan asgari ücretliler var. 10 yıllık elemanlar ne olacak? Herkesin ağzından çıkanı kulağı duyacak.

Bizim dışımızda herkesin bir açıklaması var. 7-8 tane açıklama var. Burada açıklaması gereken biziz biz duruyoruz ama onlar da kanaatini söylüyor. Onlar da daha iyi noktaya gelsin diye söylüyorlar ama söylemek kolay, söylediğini yapmak lazım. İnsanlar sıkıntı içerisinde. Biri 7785 ne demek diyebilir. Resmi maliyet bu. Niye 8-9-10 bin değil. Bizim elimizdeki verinin herkeste olduğunu zannetmiyorum. 40 senedir bu masadayız, bu görüşmeleri biz yapıyoruz. Kamuoyunun kafasına yatmayan hiçbir şeyin altına imza atmadık.

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EYT ve taşeron da ülkenin gündemine gelmeyecek şekilde ortadan kalksın. Yüzde 138 gıda enflasyonu var. Buna göre ülkeyi yönetenler işverenler ellerini taşın altına koyacaklarını söylediler.