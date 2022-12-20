Son dakika... Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin planlanan son toplantı bugün saat 14:10 itibarıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda işçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya geliyor.

Asgari ücrete ilişkin ilk iki toplantıda rakam telaffuz edilmese de son toplantıda rakamın çıkması bekleniyor.

Mevcutta 5500 lira olan asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 6600 lira, yüzde 30 zam gelirse 7150 lira, yüzde 40 zam gelirse 7700 lira, yüzde 50 zam gelirse 8250 lira, yüzde 60 zam gelirse 8800 lira olacak.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplandı. Bugün üçüncü toplantısını yapan komisyonda işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’inde üçüncü komisyon toplantısını işaret ederek uzlaşmaya varılacağını belirtmesi üzerine komisyonda, yeni yılda verilecek olan asgari ücret miktarı hakkında net bir karara varılması bekleniyor.

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KAVLAK: İNSANLAR UMUTLA BEKLİYOR

Kavlak, asgari ücretin netleşip netleşmediğiyle ilgili soruya, "Bugün netleşecek, esas haber çıkınca olacak. Hem işveren hem de bakanlığın elini görelim. Elini görürsek biz de dağarcığımızda ne varsa dökeceğiz" diye konuştu.



Kavlak, asgari ücretin bugün açıklanma ihtimali ile ilgili soru üzerine, "Basın mensubu arkadaşlardan bana sürekli mesaj geliyor. Külliye’de bir hazırlık olduğunu söylüyorlar. İnşallah öyledir. Bir an önce bitsin de biz de işimize gücümüze bakalım. İnsanlar umutla bekliyor. İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşır, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Amacımız, arzumuz, umudumuz bu şekilde" dedi.

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BAKAN BİLGİN BUGÜNÜ İŞARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

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Bakan Bilgin "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari Ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz. Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum. O komisyonda eğer bir işçi ve işveren arasında rakamlarda farklılık olursa, uzlaşma durumu ortaya çıkmazsa oraya biz müdahale ederiz. Onları uzlaştırmaya çalışırız. Nerde uzlaştırırız, emekçilerimizin rahat nefes alacağı seviyeden işverenlerimizin de ödeyebilecekleri rakamdan. İşverenlerimizi biraz zorlarız, ödeyebilecekleri rakama getiririz ama işçilerimizin mutlaka refahına katkı yapacak rahat nefes almalarını sağlayacak bir oran. Onu biz belirlemiyoruz" dedi.