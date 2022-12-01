Son dakika... Asgari ücrette kritik gelişme! Takvim belli oldu... TİSK Başkanı'ndan EYT için 3 çözüm önerisi

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Asgari ücret için toplantı tarihleri belli oldu. Belirlenen takvime göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık'ta, ikinci toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takviminin belirlendiği toplantıya, Bakan Vedat Bilgin, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı. Ayrıca toplantı öncesi bakanlık binasına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'da ziyarette bulundu.

"BİZ TİSK OLARAK BEKLENTİLERİMİZİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SUNMAYI SEVEN TEŞKİLATIZ"

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol önemli açıklamalarda bulundu. Akkol’un değerlendirmeleri şöyle:

TİSK'i biliyorsunuz. Gerek asgari ücret gerek çalışma hayatını ilgilendiren kanun ve düzenlemede çalışanların beklentisini öncelik olarak belirliyor. Çalışma arkadaşlarımızın refahının, iş sağlığının iş verenler için ne kadar önemli olduğunu ısrarlı şekilde anlatıyoruz. TİSK camiası olarak kendi ekosistemimizden dünyaya örnek uygulamalar çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşletmelerin sürdürülebilirliğinin önemini de sizlerle paylaşıyoruz. İşletmelerin sürdürülebilirliği çalışma arkadaşlarımızın daha fazla gelire ulaşması için önemli. Bu sebeplerle EYT konusunda hem çalışan hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak düşünceler olduğunu biliyoruz. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerisi olarak sunmayı seven teşkilatız. EYT kapsamında da benzer yaklaşımımız var.

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Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanların SGK ve işveren primi artıyor.

Yüzde 80'in üzerindeki EYT'liler iş hayatına devam etmek istiyor. Devletten maaş almak ve işletmede çalışmak istiyor. Çok sayıda işveren istihdamı devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun kaybolmamasını istiyoruz. Emekli çalıştırırsanız maliyet söz konusu. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek.

“UZUN SÜREDİR TALEPLER ARASINDAYDI, BAKANIMIZ MÜJDE VERDİ”

Emekli olacak çalışanlarla ilgili finansman söz konusu. Yüklü sayıda emekliden bahsediyoruz. Aynı gün emekli olurlarsa finansman sorunu oluyor. Uzun süredir talepler arasındaydı. Bakanımız müjde verdi. KGF'den uygun krediyle işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık. Kıdem tazminatlarıyla ilgili uygun kredi faizleriyle işverenlere destek olunacak.

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Kritik sektörlerde yüzlerce kişinin emekli olması durumunda sorunlar oluyor. Ülke olarak çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor.Bugün gündemimizde Asgari ücret yok. Sürecin ilk günü. Hem süreci hem de takvimi detaylandıracağız. Komisyon hem işçi, hem devlet hem de işveren tarafını temsil ediyor. Yakın zamanda ilk toplantısını yapacak. Son 2 asgari ücretteki üçlü imza sürecini önemsiyorum.

"İŞVERENLER OLARAK ÜÇLÜ İMZA İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ortak mutabakatın devam etmesini düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Bu dönemde işverenler olarak üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.

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31 Aralık'ın son gecesine kadar beklemeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Toplantılar uzun geçiyor. Komisyon detaylı verilere görüşlere bakıyor. Geçtİğimiz dönemlerde de ifade ettim. Komisyonun çok taraflı değerlendirmeler yaptığını, iyi niyetle ortak hedefe nasıl ulaşabiliriz.

Yeteri kadar rakam zikrediliyor. Sabah programlarıyla başlıyor geceye kadar sürüyor. Gerçekçi olmayan, yüksek ya da alçak. Bu bir süreç. Çıkacak rakamı bilmiyorum. Buradaki iyi niyetimize inandığınızı biliyorum.