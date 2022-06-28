Son dakika... Asgari ücrete zam geliyor! İşte olasılıklara göre yeni asgari ücret

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Türkiye'de sayısı 6 milyona yaklaşan asgari ücretlilere zam müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete zam yapılması için talimat verdiğini, çalışmalar gerçekleştirildiğini ve çalışmalar neticesinde asgari ücret zammının duyurulacağını belirtti.

YILBAŞINDA YÜZDE 50 ZAM YAPILMIŞTI

Asgari ücrete yılbaşında yüzde 50 oranında zam yapılmış ve 4253 liraya çıkarılmıştı. Küresel çapta artan enflasyon nedeniyle ülkemizde de yüksek gelen enflasyon rakamlarından dolayı asgari ücrete zam yapılması kararlaştırıldı.

MASADA İŞÇİ, İŞVEREN VE DEVLET OLACAK

Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısı 29 Haziran 2022’de saat 14:00’da gerçekleşecek. Masada işçi, işveren ve devlet tarafı olacak. Taraflar fikirlerini beyan edip mevcut konjonktürde yapılabilecek zam oranlarını tartışacak ve sonunda da ortak fikirle zam oranı netleşmiş olacak.

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ERDOĞAN’DAN HEM İŞVERENİ HEM İŞÇİYİ KORUYACAK ÇALIŞMA SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada zammın nasıl gerçekleşebileceğine yönelik ipuçları verdi.

Erdoğan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir” dedi.

Belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntemin geliştirileceğini belirten Erdoğan, SGK primlerinde esneklik yapılarak zammın devlet tarafından da desteklenmesinin önünün açılabileceğinin sinyalini vermiş oldu.

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ENFLASYON FARKI YÜZDE 23.5

Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 73.5 olarak gerçekleşmişti. Yıl başında yüzde 50 zam alan asgari ücretli çalışanlar böylece bir olasılık olarak en düşük yüzde 23.5 oranında zam alabilecekler. Bu sadece ihtimallerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Asgari ücret komisyonunda değerlendirmeler yapılırken sadece yılbaşından bugüne değil, Temmuz-Aralık aylarını da gözeten bir kararın çıkması bekleniyor. Böylece asgari ücrete daha yüksek zam yapılması gündeme gelebilir.

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ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ NE?

Asgari ücretli çalışanların işverene toplam maliyeti 5 bin 879 lira 70 kuruş oluyor. Bunun içinde brüt ücret, SGK primi ve işsizlik sigortası ücreti bulunuyor. Bu rakam üzerinden SGK primi ve işsizlik fonu gibi kalemlerden devlet tarafı esneklik sağlayarak işverenin de yükünü azaltmayı hedefleyebilir. Böylece yapılacak zam oranının bir kısmı devlet destekli bir kısmı da işveren destekli olarak gerçekleşebilir. Bu yöntemle yapılacak düzenlemede oranların ne olacağı konusunda netlik ortaya çıkmadı.

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TUTARLAR AYLIK (TL)

Brüt Ücret 5.004,00 TL

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SGK Primi İşçi Payı (% 15,5) 775,62 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 100,08 TL

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 5.879,70 TL

Devlet hem SGK hem de işsizlik fonu primini almazsa asgari ücretin 1626 lira kadar artması beklense de bunun bütçeye getireceği yük nedeniyle uygulanması zor görünüyor.

DEVLET GELİR VERGİSİNDEN DE VAZGEÇMİŞTİ

Yılbaşında yapılan düzenleme ile devlet asgari ücretten gelir vergisi almama kararı almıştı. Böylece işverene yararlı olan hamle gerçekleştirilmiş ve zam üzerinde işverene düşen yükün bir kısmını devlet karşılamıştı. Bununla birlikte Asgari Geçim İndirimi de iptal olmuş, asgari ücret dışında kalanlar da AGİ’yi alamamıştı ve çalışanların maaşları en az 268 en fazla 456 lira gerilemişti. (Zamsız AGİ tarifesine göre, AGİ asgari ücrete yapılan zam oranında artırılıyordu.)

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ŞİRKETLER ZAM AÇIKLIYOR

Asgari ücret dışında zam alan çalışanlar için de şirketler yeni zam oranlarını açıklamaya başladı. Asgari ücrete gelecek olan zammı beklemeyen şirketler hem maaşlara hem de özlük haklarında artış yaparak işçilerin refah düzeylerini artırmayı planlıyor.