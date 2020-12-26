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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.12.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Asgari ücrette son dakika gelişmesi... Toplantı tarihi belli oldu

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Asgari ücrette son dakika gelişmesi... Toplantı tarihi belli oldu
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi. TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda asgari ücretin 2 bin 792 lira olması gerektiğini hesapladı. Asgari ücret için orta nitelikte işlerde çalışanlara 2 bin 507 lira, hafif işte çalışanlar için de 2 bin 339 lira ücret hesaplandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Bakanlıkta yapılacak olan toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yaparken, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirmişti.

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