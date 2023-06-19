Son dakika: Asgari ücret görüşmeleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk-İş Başkanı Atalay görüştü

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

ATALAY'DAN AÇIKLAMA

Yaklaşık 1 saat 15 dakika gerçekleşen toplantının çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk İş Başkanı Atalay şöyle konuştu:

Biz bu arada sayın Bakanla iki kere konuşma imkanı bulduk. Saat 19.00'da buraya geldim. 19.30 civarında beyefendinin yanına girdik. Aşağı yukarı 1 saat 15 dakika kendisine anlatma imkanı buldum. Belli bir yere geldik. Şimdi buradan çalışma bakanına gideceğim. Sayın Bakan beni bekliyor. Sonra bu akşam toplayabilirsek yoksa sabaha komisyonu toplayacağım.

Yarın TİSK Başkanı ile bir toplantı olacak. Perşembeyi bulmadan neticeyi varacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Belli bir yere geldik. Şimdi Çalışma Bakanı ve TİSK Başkanı ile belli bir noktaya gelmeden bir şey söylemem olmaz. Ben resmi ağızım. Ben son noktayım. Kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahcup edecek bir şey söylemiyorum. Talep ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Perşembeden evvel olur diye umut ediyorum. Yarın olma ihtimali yüzde 50. Bu gece olmaz. Perşembeyi bulmaz.

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Ben ne söylediğimi burada söylersem, işi garantiye almadan insanları beklenti içine sokmanın anlamı yok. Onun için bakan beyle bir kez daha konuşayım. En kötü Çarşamba günü belli bir noktaya varırız.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI YAPILDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. 13 Haziran'daki ilk görüşmenin ardından tarafların yeniden bir araya geldiği toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sundu.

RAKAM TEKLİFİ YOK

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Komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüştü. Edinilen bilgiye göre, işveren ve hükumet tarafı toplantıda rakam telaffuz etmedi. Toplantıdan önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ayrıldı. Atalay yaptığı açıklamada, "Rakamsal teklif hazir oldugunda tekrar bir araya geliriz." dedi. TİSK Başkanı Akkol da rakamsal bir teklifin gündeme gelmediğini kaydetti.

TÜRK-İŞ: BU HAFTA ÜÇÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELECEĞİZ

ASGARİ ÜCRET Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar da şunları söyledi:

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"Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum.

Şu anda 500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti. Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Bu hafta inşallah bunu sonuçlandıracağız."

"Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız. Gönlümüz üçlü olarak kararın alınması " diyen Ağar, işveren ya da hükümet tarafından bir rakamın masaya gelmediğini söyledi.