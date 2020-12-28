Son dakika... Milyonlarca çalışanın beklediği açıklama! Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu

7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin karar açıklandı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk toplantıda 2020'de yapılan destekler ve 2021 asgari ücretine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

* 2020 asgari ücret son toplantısı yapılıyor. Bu yıl Covid'le mücadele ile geçti. Hükümet olarak ilk hedefimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşvik programları başlatıldı. 45 milyar lirayı aşkın desteği ulaştırmış olduk. Sosyal mekanizmalarımızı işlettik. Salgının negatif etkilerini azaltmak amacıyla işçi ve işverenlerimizi korumak oldu. Nakdi ücret, kısa çalışma destekleriyle iş ilişkisinin sürdürülebilmesini sağladık. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını geliştirdik. Çalışan sayımız her ay değişmekle beraber 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği ödedik. 31 Ocak 2021'e kadar uzattık. Başvuruları e-devlet üzerinden almaktayız. Sözleşme fesihlerine kısıt getirdik. Nisandan bugüne 6,5 milyar lira nakdi ücret desteği verdik. Kısa çalışmadan çıkıp normal çalışma için normalleşme desteği verdik. 3 milyondan fazla çalışan için 2,5 milyar liralık primlerini karşıladık. 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

* 4. ve son toplantımız için buradayız. İşçi işveren ve kamunun 5'er üyeyle temsil edildiği komisyonla yapılıyor. Öneri ve teklifler ele alınıyor. TÜİK, Ticaret Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımızı da dikkatli bir şekilde dinliyoruz. İlk defa salgın sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Bugün de son toplantıyı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. İstihdam dostu büyümeyi işçi ve işverenlerimizi korumayı kayıt dışı istihdamla mücadeleyi sosyal adaleti pekiştirmeyi öncelik olarak görmekteyiz. Asgari ücret artışlarımız da böyle. 2002'de 184 lirayken bugünkü asgari ücretle ciddi bir artış gerçekleşmiş oldu.

500 TL ARTIŞ YAPILDI

* Çalışma hayatındaki bir seviye belirlenmiş olmuyor. Sosyal yardımlardan, asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanmaktadır. 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam bu. 3.313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam.

* Asgari ücret desteğini 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da ilave destek olarak ifade edilmektedir. Tüm kamu temsilcilerimize bir kez daha teşekkür ederim.

* Müzakere süreci ve uzlaşıya dayanmakta. Bir tarafta hükümet oy çokluğu ile imzalamak durumunda.

Toplantıda 2021 asgari ücret rakamına ilişkin Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamada bulundu.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklamaları;

* İşveren hükümet temsilcileri tarafından oy çokluğu ile verildiği. İşçi kesimi olarak kendi ve aileleri için çaba gösterdik. İşçi kesimi olarak beklentileri karşılamaktan uzak. Bugünün geçim şartları düşünülmeden oran tespit edilmiştir. Görüşümüzü 4 Aralık'tan bu yana kamuoyuna açıkladık. Temel alınması gereken ilkeleri paylaştık. İşveren kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçiler geçim şartlarının her geçen gün artan şartlarla karşı karşıya.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklamaları;

* Zorlu bir süreci aşmaya çalışıyoruz. Dünyada salgından dolayı küresel krizle karşı karşıyayız. İşverenler, işçiler ve devletler için de zor bir süreç. İşçi işveren devlet ayrımı yapmadan mücadele veriyoruz. Komisyon en dengeli asgari ücreti belirlemek için çalışıyor. Enflasyon işsizlik işgücü maliyetleri gibi birden çok detay hesaba katılarak belirlenmiş oldu. Süreci başından takip eden tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.



TOPLANTILAR ÇEVRİM İÇİ YAPILMIŞTI



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti.



İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi gerçekleştirmişti.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ZAM GELEN KALEMLER

Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.



İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.

İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.

Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.

Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.

AGİ ÖDEMELERİNE DE ZAM GELDİ







