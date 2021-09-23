Son dakika... Apple'dan çalışanlarına ikramiye

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Hurriyet.com.tr - Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Apple, ABD'de çalışanlarına yönelik ikramiye ödeme kararı aldı. Yeni tanıttığı iPhone 13 telefonları sonrasında Apple Store'larda çalışan personellere 1000 dolara kadar tek seferlik ikramiye ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

Yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'tan önce işe alınanlara 1000 dolar, sonrasında işe alınnanlara ise 500 dolar ödeme yapılacak.

TATİL DÖNEMİNDE ÇALIŞACAKLARA DA İKRAMİYE

Tatil dönemi için işe yeni alınacak çalışanlara da 200 dolar ödeme yapılacak.