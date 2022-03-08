Son dakika: Apple duyurdu! İşte yeni iPhone SE'nin özellikleri ve çıkış tarihi

Haberin Devamı

Tasarım olarak aynı olan iPhone 8'den 20 kat daha hızlı olacak 3. jenerasyon iPhone SE'de 4.7 inç Retina ekran kullanıldı. Cihazın fiyatı 429 dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatı henüz belli değil.

Teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıtmak üzere özel bir etkinlik düzenledi. Apple, üçüncü nesil İphone SE ile iPad Air'ı tanıttı.

Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin son modelinde A15 Bionic işlemci kullanıldı. Bir önceki modelle aynı ekran boyutuna (4.7 inç) sahip iPhone SE 2022, 16 Mart'ta piyasaya çıkacak. Cihazın fiyatı ise 429 olarak belirlendi.

Haberin Devamı

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için yeşil ve alpine yeşili renk seçenekleri de tanıtıldı.

Yeni iPad Air ise Apple'ın Macbook'larda kullandığı ve oldukça güçlü olan M1 işlemciyle geliyor. 599 dolardan 18 Mart'ta satışa çıkacak olan bu yeni modelin beş rengi bulunuyor.

Liquid Retina ekranlı yeni iPad Air, 12 MP ultra geniş kameraya sahip ve Center Stage'i destekliyor.

8 KAT DAHA GÜÇLÜ

Apple M1 işlemci serisine 'Ultra' modelini de ekledi. Bugüne kadar bilgisayarlarında M1, M1 Pro ve M1 Max olan Apple M1 Ultra'yı masaüstü modellerinde kullanacak. M1 Ultra'nın M1 işlemciden 8 kat daha güçlü olduğu açıklandı.