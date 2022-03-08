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Son dakika: Apple duyurdu! İşte yeni iPhone SE'nin özellikleri ve çıkış tarihi

#İphone SE#Apple#Türkiye
Son dakika: Apple duyurdu İşte yeni iPhone SEnin özellikleri ve çıkış tarihi

Apple bugün gerçekleştirilen özel etkinlikle yeni ürünlerini duyuruyor. TSİ 21.00'da başlayan etkinlikte Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin üçüncü jenerasyonu tanıtıldı. A15 Bionic işlemciyle gelecek olan yeni iPhone SE'nin 18 Mart'ta piyasaya çıkacağı açıklandı.

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Tasarım olarak aynı olan iPhone 8'den 20 kat daha hızlı olacak 3. jenerasyon iPhone SE'de 4.7 inç Retina ekran kullanıldı. Cihazın fiyatı 429 dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatı henüz belli değil.

Son dakika: Apple duyurdu İşte yeni iPhone SEnin özellikleri ve çıkış tarihi

Teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıtmak üzere özel bir etkinlik düzenledi. Apple, üçüncü nesil İphone SE ile iPad Air'ı tanıttı.

Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin son modelinde A15 Bionic işlemci kullanıldı. Bir önceki modelle aynı ekran boyutuna (4.7 inç) sahip iPhone SE 2022, 16 Mart'ta piyasaya çıkacak. Cihazın fiyatı ise 429 olarak belirlendi.

Son dakika: Apple duyurdu İşte yeni iPhone SEnin özellikleri ve çıkış tarihi

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iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için yeşil ve alpine yeşili renk seçenekleri de tanıtıldı.

Son dakika: Apple duyurdu İşte yeni iPhone SEnin özellikleri ve çıkış tarihi

Yeni iPad Air ise Apple'ın Macbook'larda kullandığı ve oldukça güçlü olan M1 işlemciyle geliyor. 599 dolardan 18 Mart'ta satışa çıkacak olan bu yeni modelin beş rengi bulunuyor.

Liquid Retina ekranlı yeni iPad Air, 12 MP ultra geniş kameraya sahip ve Center Stage'i destekliyor.

Son dakika: Apple duyurdu İşte yeni iPhone SEnin özellikleri ve çıkış tarihi

8 KAT DAHA GÜÇLÜ

Apple M1 işlemci serisine 'Ultra' modelini de ekledi. Bugüne kadar bilgisayarlarında M1, M1 Pro ve M1 Max olan Apple M1 Ultra'yı masaüstü modellerinde kullanacak. M1 Ultra'nın M1 işlemciden 8 kat daha güçlü olduğu açıklandı.

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#İphone SE#Apple#Türkiye

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