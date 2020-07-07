Son dakika... Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor

Altyapı ve kamulaştırma sorunları nedeniyle biraz gecikme yaşanan Ankara-Kahramankazan yolunun en kısa zamanda bitirileceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun birinci etabının Ağustos sonunda, tamamının Eylül ayı içerisinde hizmete açılmasını planladıklarını söyledi. Kızılcahamam tünelinin yine Eylül ayı içerisinde açılacağını dile getiren Karaismailoğlu, yeni normal sürecinde de maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini elden bırakmadan çalışmalarımın devam edeceğini belirtti. Karaismailoğlu, Türkiye’ye son 18 yılda ulaştırma yatırımları için 850 milyar liradan fazla kaynak harcadıklarını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’ya yapılan yatırımlarla ilgili toplantılar yapmak üzere, Ankara milletvekilleri ile birlikte Kahramankazan’da buluştu. Ankara’nın dört bir tarafında hummalı bir çalışma olduğunun belirten Bakan Karaismailoğlu, ‘’Bunlardan en önemlisi Ankara ile Kahramankazan arasındaki yolumuz. Şu an bulunduğunuz yer de bu yolun bir parçası. Çeşitli nedenlerle biraz gecikmeler olmuş olabilir fakat Ankara-Kazan arasında bugün itibariyle şantiyelerimizdeki ekip sayıları artırıldı, hummalı bir şekilde, inşallah, hızlı bir şekilde bugün itibariyle projeye ağırlık vermiş durumdayız. Takiplerini yapacağız, bütün Ankara vekillerimizle beraber işin üzerindeyiz. İnşallah en kısa zamanda bu yolu Ankaralıların ve Kahramankazanlıların hizmetine sunacağız. Ankara ile Kahramankazan arasında çeşitli seviyelerde kavşak imalatları başladı, diğer yol yapım imalatları da bunun peşinden devam edecek.’’ dedi.

Ankara-Kahramankazan yol çalışmalarında altyapı ve kamulaştırma sorunları nedeniyle biraz gecikme yaşandığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, önümüzdeki süreçte bu gecikmeyi telafi edip en kısa zamanda Kahramankazanlıların sıkıntılarını giderileceğini söyledi.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU’NUN TAMAMI EYLÜL AYINDA HİZMETE AÇILACAK

Ankara’nın dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde arasındaki bağlantı yollarıyla birlikte 300 kilometrenin üstüne çıkan Ankara-Niğde otoyol inşaatının birinci etabının Ağustos sonunda açılacağını, tamamını ise Eylül ayında açmayı planladıklarını dile getirdi. Ankara’daki diğer çalışmalarla ilgili sözlerine devam eden Bakan Karaismailoğlu, ‘’Kızılcahamam tünelinde, Eylül ayı içerisinde yine Ankara vekillerimizle, belediye başkanlarımızla beraber, Eylül ayı içerisinde faaliyete geçeceğini buradan ilan ediyoruz. Onunla ilgili de Eylül ayında buraya gelip hem Ankara-Kahramankazan yolunda yapılan çalışmaların ilerlemesini inceleyip gerekli talimatları vereceğiz ve Kızılcahamam’a geçip oradaki tünelini de vatandaşların hizmetine sunacağız.’’ İfadelerini kullandı.

YENİ NORMAL SÜRECİNDE ÇALIŞMALARIMIZ ÖZVERİ İLE DEVAM EDECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 18 yılda ülkemizin her köşesine 850 milyar liradan fazla yatırım yapıldığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Bütün yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve konforunu arttırıcı projeler yapmak üzere işçi, mühendis, yüklenici bütün arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bu salgın sürecinde de şantiyelerimizde bütün sağlık ve güvenlik önlemlerini alarak çalışmalarımızı devam ettirdik. Bundan sonra yeni normal sürecinde de maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini elden bırakmadan çalışmalarımızı hızlandıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımızın konforunu ve yaşam kalitesini arttırıcı projelerle sürekli arazide olacağız.’’ dedi.