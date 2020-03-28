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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.03.2020 - 16:56,Son Güncelleme:/

Son dakika... AnadoluJet, Sabiha Gökçen'den uçuşlarını durdurdu

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Son dakika... AnadoluJet, Sabiha Gökçen'den uçuşlarını durdurdu
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Koronavirüs salgını nedeniyle AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seferlere geçici süreliğine kapatılması nedeniyle AnadoluJet uçuşlarına ara verdi. Kuruluş 17 Nisan'a kadar Sabiha Gökçen'den yurt içi uçuşlarını durdurdu. AnadoluJet, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan belirli yerlere uçuşlarını devam ettirecek.

Son dakika... AnadoluJet, Sabiha Gökçenden uçuşlarını durdurdu


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