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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.07.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Son dakika... Amazon yalanladı, kripto paralar düşüşe geçti

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Son dakika... Amazon yalanladı, kripto paralar düşüşe geçti

Kripto para piyasalarında dalgalı seyir yerini koruyor. Amazon'un e-ticaret'te Bitcoin kullanacağı iddialarına yönelik olarak yalanlamayı açıklayınca Bitcoin, Ethereum, Dogecoin satış gördü.

Bitcoin'deki hızlı yükseliş hareketi fazla uzun sürmedi. Milyarder iş adamı Jeff Bezos'un dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon.com'un, Bitcoin'i alışverişlerde kullanabileceğine yönelik iddialar asılsız çıktı. Amazon.com tarafından yalanlanan bu gelişme sonrası 40 bin dolara yaklaşan Bitcoin 36 bin dolar seviyelerine geriledi.

AMAZON İLAN VERMİŞTİ

Amazon, kripto para ve blokzincir uzmanı işe almak için ilan vermesinin ardından yaşanan gelişme ile iddialar ortaya atıldı. Amazon'un bir yıl içinde kendi kripto parasını çıkaracağı ve ödeme aracı olarak kripto paraları kullanacağı öne sürüldü.

Bitcoinde hareketlilik Kripto paralar güç kazanmaya başladı
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Amazon sözcüsü ise "Kripto paralara ilgimiz her ne olursa olsun, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceğimize, kripto paralar için spesifik planlarımıza yönelik spekülasyonlar doğru değil. Amazon'dan alışveriş yapan müşterilerimiz için kripto para kullanımının neye benzeyebileceğine araştırmaya odaklanmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

GÜÇLÜ KRİPTO PARALAR DÜŞÜŞTE

Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin yüz

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de 3'e yakın değer kaybıyla 36 bin 875 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum yüzde 4'e yakın kayıpla 2180 dolar, Dogecoin ise yüzde 5'e yakın düşüşle 0.19 dolardan alıcı buluyor.

 

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