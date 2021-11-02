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Son dakika... Altının kaderi Fed'in elinde

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altının kaderi Fedin elinde

Altın fiyatları Çarşamba günü açıklanacak olan Fed'in faiz kararı sonrasını bekliyor.

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Altın fiyatlarında yönü Fed'in yarın yapacağı açıklamalar belirleyecek. Kasım ayında Fed'den tahvil alım programını azaltması ya da sonlandırmasına yönelik beklentiler çoğalmıştı. Bunun yanında faiz artırımının kapısının ne zaman açılacağı da merak ediliyor.

Ons altın fiyatları bu gelişmeler ışığında sakin seyrine devam ediyor. 1800 dolar bandında gezinen ons altın saat 08:36 itibarıyla 1794 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1789 dolar, en yüksek 1794 dolar seviyesi görüldü.

ANALİSTLERDEN 1776 DOLAR UYARISI

Uzmanlar ons altının 1776 doların üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketine devam edebileceğine değindi. 1800 doların geçilmesi halinde ise sırasıyla 1807-1814 dolar ve ardından da1820-1862 dolar seviyesine yükselişin olabileceğini kaydettiler. Düşüş tarafında ise 1776 doların aşağı yönlü kırılması halinde 1739 dolara kadar gerileme olabileceğini de uzmanlar açıkladı.

GRAM ALTIN 550 LİRA SEVİYELERİNDE

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Gram altın fiyatları da sakin seyrediyor. 550 lira bandında uzun süredir duraksayan gram altın saat 08:36 itibarıyla 551.1 liradan alıcı buluyor. Gram altın gün içinde en düşük 549.1 lirayı, en yüksek 551.4 lirayı gördü.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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