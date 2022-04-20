Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

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Koronavirüs pandemisiyle birlikte başlayan küresel ekonomideki durgunluk, pandeminin hızının yavaşlamasıyla birlikte eski günlerine dönmeye başlamasıyla umutlar artmaya başlamıştı. Ancak bu durum da talepteki artış, arzdaki kısıntılar ve hammaddeye erişim noktasında oluşan sıkıntılar nedeniyle ters tepki ve enflasyonu ortaya çıkardı.



Enflasyondan korunmak isteyenler altına yönelirken son günlerde ekonomi otoritesi kurumlardan gelen açıklamalar altında seyri değiştirdi.



RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA ETKİLİ OLUYOR



Küresel piyasalarda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkileri her geçen gün daha da ortaya çıkmaya başladı. İlk başlarda petrol fiyatlarıyla ortaya çıkan yükseliş eğilimi her iki ülkenin de hakim olduğu tarım ürünleri üzerinde de gerçekleşmeye başladı. Rusya’da bulunan nadir ve değerli metallerin arzının azalması, elektronikte kullanılan gaz ve hammaddelerin büyük kısmının bu ülkelerden temin edilmesi arz sorunu yarattı. Otomotiv sektörü çip krizini yılın ilk yarısında atlatmayı planlarken henüz krize yönelik bolluk oluşmadı ve bazı markalar fabrikalarını geçici olarak kapatmayı sürdürüyor.

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FED’İN FAİZ HAMLELERİ HIZ KAZANACAK



ABD’de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte Fed’in hızlı faiz artırım adımlarını uygulayabileceği görüşü öne çıkmaya başladı. Sözlü yönlendirmeyle faizin ne kadar artabileceğinin sinyallerini vermeye başlayan Fed, kısa sürede enflasyon balonunu söndürmeye niyetli olduğunu her açıklamasında belirtiyor. Fed’in Mayıs ayında 50 baz puan faiz artışı yapması beklenirken sürpriz olarak 100 baz puan artışın da görülebileceği beklentisi var.



ALTINDA PSİKOLOJİ BOZULUYOR



Savaşın altın üzerine olan etkisi de psikolojik olarak da öne çıkıyor. Savaş gibi olağanüstü durumlarda halkın altına olan talebi hep artış göstermiştir. Altını enflasyona karşı koruma olarak gören halk nakit paradan çıkıp altına yönelmeye başlamıştı. Tarihi yüksek seviyelere doğru emin adımlarla yürüyen altının kaderini IMF’in yaptığı açıklamalar bozdu.

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IMF GİDİŞATTAN TEDİRGİN



IMF, küresel ekonomik görünümün Ocak ayından bu yana ciddi şekilde kötüleştiğini, Rusya’nın Ukrayna’ya olan saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini ve böylece ekonomide öngörülen toparlanmanın gerçekleşebileceğini belirtti.



Çin’de yine yüksek vaka sayılarının görünmesiyle birlikte de ekonomik aktivitenin yavaşladığını belirten IMF, küresel tedarik zincirinde yeniden darboğaza girilebileceği uyarısını verdi.



Ülkeler için enflasyon rakamı revizesini yukarı yönlü yapan IMF, büyüme için ise rakamları aşağı çekti.

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ONS ALTIN DÜŞÜŞTE



Hafta başında 5 haftanın zirvesi olan 1998.4 doları gören ons altın IMF'in açıklamalarıyla birlikte yönünü hızlı şekilde aşağı çevirdi. Ons altın sadece 3 günde yüzde 3 oranında düşüş yaşadı. Haftaya 1974 dolardan başlayan ve 1998 dolara kadar yükselerek hareketini sürdüren ons altın bugün en düşük 1940 doları gördü. Şu sıralar ons altın 1944 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA GÜÇ KAYBETTİ

Gram altın fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak kayıplarını artırmaya başladı. Döviz kurlarında da bir miktar gerileme yaşanınca gram altın düşüşünü bir miktar daha hızlandırmış oldu. Gram altın haftaya 928.8 liradan başlangıç yaptı ve hafta içinde en yüksek 941 lirayı görmüştü. Bugün ise en düşük 914 lira, en yüksek de 919 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 916 liradan alıcı buluyor.

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