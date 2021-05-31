Son dakika... Altın fiyatları için rekora 13.9 lira kaldı

Altın fiyatları baş döndürmeye başladı. Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan altında ivme son günlerde hızlandı. Ons altın fiyatlarındaki yükselişin de desteklediği gram altında tarihi zirve olan 540.6 lira seviyesine sadece 13.9 lira kaldı.

ONS ALTIN 1900 DOLARIN ÜZERİNDE

Ons altın fiyatları küresel çaptaki hareketlerden etkileniyor. Son dönemde ise ABD 10 yıllık tahvil faizine göre yön tayin etmeye çalışan ons altın 1900 dolar direncini aşarak tutunmaya çalışıyor. ABD tahvil faizi ise yüzde 1.54 seviyesinde bulunuyor. Ons altın güne 1903 dolardan başlarken en düşük 1902 dolar, en yüksek de 1910 dolar seviyesini görmüş oldu.

GRAM ALTIN GÜÇ KAZANDI

Bir süredir yatırımcısını üzen ve düşüş grafiği sergileyen gram altın kısa sürede güçlü yükseliş gerçekleştirdi. 22 Mart'tan bu yana sürekli yükseliş trendini izleyen gram altın 2 ayda yaklaşık yüzde 25 kazanç sağlamış oldu. Güne 524 liradan başlayan gram altın en yüksek 526 lira seviyesine ulaşmış oldu. Çeyrek altın fiyatları da serbest piyasada 870 lira seviyesinden işlem görüyor.

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