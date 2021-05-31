MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Altın fiyatları için rekora 13.9 lira kaldı
GeriEkonomi Son dakika... Altın fiyatları için rekora 13.9 lira kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi
Haber Giriş: 31.05.2021 - 08:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... Altın fiyatları için rekora 13.9 lira kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Altın fiyatları için rekora 13.9 lira kaldı

Gram altın fiyatları ons altın ve döviz tarafındaki hareketliliğin etkisiyle güçlü seyretmeye devam ediyor.

Altın fiyatları baş döndürmeye başladı. Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan altında ivme son günlerde hızlandı. Ons altın fiyatlarındaki yükselişin de desteklediği gram altında tarihi zirve olan 540.6 lira seviyesine sadece 13.9 lira kaldı.

ONS ALTIN 1900 DOLARIN ÜZERİNDE

Ons altın fiyatları küresel çaptaki hareketlerden etkileniyor. Son dönemde ise ABD 10 yıllık tahvil faizine göre yön tayin etmeye çalışan ons altın 1900 dolar direncini aşarak tutunmaya çalışıyor. ABD tahvil faizi ise yüzde 1.54 seviyesinde bulunuyor. Ons altın güne 1903 dolardan başlarken en düşük 1902 dolar, en yüksek de 1910 dolar seviyesini görmüş oldu. 

Son dakika... Altın fiyatları için rekora 13.9 lira kaldı

GRAM ALTIN GÜÇ KAZANDI

Bir süredir yatırımcısını üzen ve düşüş grafiği sergileyen gram altın kısa sürede güçlü yükseliş gerçekleştirdi. 22 Mart'tan bu yana sürekli yükseliş trendini izleyen gram altın 2 ayda yaklaşık yüzde 25 kazanç sağlamış oldu. Güne 524 liradan başlayan gram altın en yüksek 526 lira seviyesine ulaşmış oldu. Çeyrek altın fiyatları da serbest piyasada 870 lira seviyesinden işlem görüyor.

Son dakika... Altın fiyatları için rekora 13.9 lira kaldı

Altın fiyatları ne kadar olur Uzmanından altın fiyatları için flaş tahmin
Altın fiyatları ne kadar olur? Uzmanından altın fiyatları için flaş tahmin!
Altın fiyatlarında yön neresi Yılın ikinci yarısında nasıl hareket eder
Altın fiyatlarında yön neresi? Yılın ikinci yarısında nasıl hareket eder?
16
İşte en çok altını olan ülkeler Bakın Türkiye kaçıncı sırada
İşte en çok altını olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi