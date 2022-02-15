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Son dakika... Altın yükseliyor, kripto paralar yerinde sayıyor

#Altın#Bitcoin#Ethereum
Son dakika... Altın yükseliyor, kripto paralar yerinde sayıyor
Burak TAŞÇI

Jeopolitik risklerin artması nedeniyle altın fiyatları güç kazanırken kripto para piyasalarında beklenen hareket görülemedi. Altın 8 ayın zirvesine çıkarken kripto paralar güçsüz ve yatay seyre yöneldi.

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Rusya-Ukrayna arasındaki savaş geriliminin git gide yükselmesi altın fiyatları üzerinde ana belirleyici unsur olmaya başladı. Rus askerlerinin hazırlıklarını tamamladıkları ve harekat emri beklediklerine yönelik iddialar altına olan talebi daha da artırıyor. Ons altın fiyatları savaş rüzgarları etkisinde 8 ayın zirvesine ulaştı.

Kripto paralar ise dev ayı piyasanın ardından küçük toparlanma hareketleri yapsa da başarılı olamadı. Tarihi zirvesinden yüzde 37 civarında uzakta olan Bitcoin’de beklenen sıçrama görülemedi. Altın fiyatlarındaki artış, jeopolitik riskler, Fed’in faiz artırma ihtimali ve regülasyonlar kripto paralarda olumsuzluğu tetikliyor.

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FED’İN FAİZ ARTIRIM HAMLESİ MART’TA BEKLENİYOR

Fed’in faiz artıracağına yönelik manipülatif sosyal medya paylaşımlarının boşa çıkmasının ardından olağan toplantıya odaklanıldı. 14 Şubat 2022 tarihinde Fed’in olağanüstü toplanıp faiz kararı alacağına yönelik olarak sosyal medyada bazı uzman, analistler ve ekonomistler yorumlarda bulunmuştu. Fed’in olağanüstü değil hemen hemen her ay yaptığı toplantıyı manipülatif olarak kullanmaya çalışan ekonomistlerin görüşleri Fed’den herhangi hamle gelmeyince boşa çıkmış oldu. Bundan sonraki süreçte Mart ayında olağan zamanında yapılacak olan faiz kararı bekleniyor.

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ALTIN FİYATLARI GÜÇLENİYOR

Ons altın 8 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın fiyatları güne 1871 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1869 dolar, en yüksek de 1879 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:30 itibarıyla ons altın 1878 dolardan işlem görüyor.

Son dakika... Altın yükseliyor, kripto paralar yerinde sayıyor

GRAM ALTIN DA İVME KAZANDI

Ons altındaki pozitif ayrışma gram altına da yaradı. Gram altın güne 818 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 816 lira, en yüksek de 822 lira seviyesi görüldü. Saat 08:30 itibarıyla 820.4 liradan işlem görüyor.

Son dakika... Altın yükseliyor, kripto paralar yerinde sayıyor

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BITCOIN DAR BANDA SIKIŞTI

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Ayı piyasasından çıkma gayreti içinde olan Bitcoin’de yükseliş denemeleri sınırlı kalıyor. Bitcoin yüzde 4’lük yükseliş gerçekleştirse de tarihi zirvesinden yüzde 37 oranında geride bulunuyor. Ayı piyasasından teknik olarak henüz çıkmayan Bitcoin 43 bin 500 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin’in dominansı yüzde 43 seviyesinde bulunurken korku endeksi 46 seviyesinde bulunuyor.

Son dakika... Altın yükseliyor, kripto paralar yerinde sayıyor

ETHEREUM 3000 DOLARI AŞTI

Ethereum uzun süre sonra yeniden 3 bin doları aşmayı başardı. 5 bin dolar psikolojik direncini aşamayan Ethereum bugün yüzde 6’ya yakın primli seyrediyor. Ethereum 3015 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

DOGECOIN DE PRİMLİ SEYREDİYOR

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Her geçen gün yeni bir hikaye yazmaya devam eden ancak ortaya atılan hikayelerin fiyata yansıması kısa süreli olup sert kar satışlarıyla karşılaşan şaka olarak ortaya çıkan Dogecoin de hafif primli seyrediyor. Milyarder iş adamı Elon Musk’ın gayretlerinin de yetersiz kaldığı Dogecoin yüzde 2’nin üzerinde primle 0.14 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

SHIBA INU DE HAREKET VAR

Shiba Inu düşük fiyatıyla yatırımcıların radarındayken sert fiyat hareketleri al-satçılara para kazandırmaya devam ediyor. Shiba Inu yüzde 6’ya yakın primle 0.00003049 dolar seviyesinde işlem görüyor.

RIPPLE’DA YÜKSELİŞ HAREKETİ

Davalarla başı belada olan Ripple da yükseliş hareketi içine girdi. Ripple yüzde 5’e yakın primle 0.82 dolardan alıcı buluyor.

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SOLANA YENİDEN 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Tarihi zirvesinden çok uzakta olan ve yatırımcısına büyük kayıplar verdiren Solana yüzde 9’a yakın yükselişle 100.9 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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İŞTE EN ÇOK YÜKSELENLER

En çok yükselenler yine altcoinlerden oluşuyor. Spekülatif fiyat ve miktar hareketleriyle birlikte EPS yüzde 23 oranında primle 0.24 dolar, ANC yüzde 22 primle 2.30 dolar, GALA yüzde 20 primle 0.33 dolar, MINA yüzde 19 primle 2.77 dolardan alıcı buluyor.

EN ÇOK DÜŞENLER DE ALTCOIN

En çok düşenler listesini de altcoinler süslüyor. RARE yüzde 6 oranında düşüşle 0.66 dolar, SUN yüzde 5 oranında düşüşle 0.017 dolar, WING yüzde 3.31 oranında düşüşle 9.93 dolardan işlem görüyor.

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#Altın#Bitcoin#Ethereum

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