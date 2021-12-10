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HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Altın yatırımcıları saat 16:30'a dikkat!

#Altın#Fed#Faiz
Son dakika... Altın yatırımcıları saat 16:30a dikkat
Burak TAŞÇI

Küresel ekonomideki enflasyon krizinin etkisi her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD enflasyonu ise sarı maden altın fiyatları için büyük önem arz ediyor.

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Altın fiyatları son dönemde ABD'de meydana gelen ekonomik gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Tüm dünyada yükselen enflasyondan ziyade ABD'deki enflasyonun yükselişe geçmesi altın fiyatları için kritik bir durum oluşturmaya başladı.

ABD Merkez Bankası Fed, enflasyonu dizginlemek için faizi artırmayı planlıyor. Enflasyonun hızlı yükselişi karşısında faiz artırımı tarihini ön plana çekmeyi düşünen Fed, piyasalarda tedirginliğe neden oluyor.

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Fed'in tahvil alımlarını azaltmayı devam ettirmesi ve faiz artırımına gitme hamlesinde bulunma ihtimali altın fiyatlarında güç kaybı yaratıyor.

Bir süredir 1780,1800 dolar bandına sıkışan ons altın ABD'den gelecek olan enflasyon verisi ile yön bulmaya çalışacak. Kritik veri bugün TSİ 16:30'da açıklanacak.

ENFLASYON ARTARSA FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ DE ARTACAK

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ABD'de TÜFE Ekim ayında yıllık yüzde 6.2 olmuştu. Aylık bazda ise yüzde 0.9 oranında artış yaşamıştı. Kasım ayı enflasyonunda yıllık beklenti yüzde 6.8'e çıkarken, aylıkta yüzde 0.7 oranında yükseliş bekleniyor. Enflasyonun bu denli hızlı arttığı ortamda Fed'in gecikmeden faiz artırımı hamlesinde bulunma ihtimali de yükseliyor.

ONS ALTIN DAR BANDA SIKIŞTI

Ons altın fiyatları küresel gelişmeler ışığında kırılgan seyrini sürdürüyor. Ons altın 1780 dolar ile 1800 dolar arasında işlemlerine devam ediyor. Güne 1775 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1774 dolar, en yüksek de 1779 dolar seviyesini gördü. Saat 07:54 itibarıyla ons altın 1778 dolar seviyesinde bulunuyor.

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GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlilikten etkilenirken 780 lira seviyelerinde denge arayışına girdi. Güne 787 lira seviyesinden başlayan gram altın en düşük 785 lira, en yüksek de 789 lira seviyesini gördü. Saat 07:54 itibarıyla 788.3 liradan alıcı buluyor.

ALTINDA BASKI DEVAM EDEBİLİR

İkon Menkul altın fiyatlarına yönelik analizde bulundu. Kurumun yapmış olduğu analizde altın fiyatlarının ABD enflasyon verisi etkisi altında kalabileceği belirtildi.

İkon Menkul'un değerlendirmesi şöyle:

Kasım ayının ortalarında 1870 seviyesinden 1765 seviyesine gerilemiş olan sarı metalde, bu düşüşün ardından yaşanan tepkiler çok cılız kalıyor. Öyle ki 1795 direncine doğru bir yönelim olmuş olsa da bu dirence pek fazla dokunamadı ve tekrar 1765 desteğine doğru yöneldi. Ek olarak 1680’den gelen kısa vadeli uptrend çizgisinin altında yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte en azından 1795 üzerinde bir tutunma gelmediği sürece aşağı yönlü baskının devam etmesi öngörülebilir.

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Bugün TSİ 16:30’da gelecek ABD enflasyon verisinin sarı metal için önemli olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Destekler: 1765 – 1748 – 1722 Dirençler: 1795 – 1810 – 1832

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