Son dakika... Altın yatırımcıları dikkat! İşte son fiyatlar

Ons altın fiyatları Fed'in faiz kararı öncesinde gevşemeye başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın psikolojik sınır olan 1800 doların altına sarktı.

TEMKİNLİ DAVRANIYORLAR

Yatırımcılar, Fed toplantısı öncesinde temkinli davranması ons altına satış getirdi. Fed'in varlık alım programını yavaşlatma sinyalleri vermesi ihtimali altında düşüşü destekliyor.

Ons altın 1794 dolar seviyesine kadar geriledi. Saat 08:01 itibariyle 1797 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler Fed toplantısı sonuçlanana kadar ons altında 1790-1810 dolar arasında hareket olabileceğini öngörüyor.

GRAM ALTIN 494 LİRA SEVİYESİNDE

Ons altındaki düşüş ve doların 8.55 lira seviyelerinde denge bulmasıyla birlikte gram altın tarafında da gerileme görüldü. Gram altın gün içinde en düşük 493.5 lira, en yüksek 495.4 lira seviyesini gördü.

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