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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 10:47,Son Güncelleme:/

Son dakika... Altın tarihi rekor kırdı

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Son dakika... Altın tarihi rekor kırdı
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Koronavirüs salgını nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına taleplerini artırdı.

Ons altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 340 TL'yi gördü.

Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi. Koronavirüse ek olarak Fed'in geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda şu sıralar 340 TL civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 521 TL'den satılıyor.

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