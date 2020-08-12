Son dakika... Altın sürekli düşüyor! Güvenli limandan büyük kaçış...

Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanmaya başlayınca kaçış hızlandı. Ons altın tarihi zirvesini yaşadığı 7 Ağustos’ta değeri 2075 dolara kadar çıkmıştı. Bugün ise (12/08/2020) ons altın 1863 dolara kadar geriledi. Sadece 3 işlem gününde ons altın 212 dolar değer kaybetti.

DRAMATİK DÜŞÜŞ

ABD’de parasal genişlemenin devam edebileceği sinyalleri, Rusya’nın koronavirüs aşısını bulduğu iddiası ons altında dramatik düşüşe neden oldu. Büyük kayıp yaşayan ons altında hızlı gerileme her geçen gün devam ederken yatırımcılar da altından çıkışa başladı.

PSİKOLOJİK SINIR YIKILDI

Ons altında psikolojik sınır olan 2000 dolar seviyesinin kalıcı olmaması ve sert şekilde aşağı yönlü kırılması yatırımcılar tarafından üzüntüyle karşılansa da analistler düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini de belirtiyorlar. Aşının bulunduğu iddiaları ve koronavirüste ikinci dalganın gelme ihtimalini düşük bulan analistler altın fiyatlarında temkinli olunması tavsiyesinde bulunuyor.

FİYATLAR SÜREKLİ DÜŞÜŞTE

Gram altın güne 442.7 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 433 lira, en yüksek 450 lira seviyesi görüldü. Ons altın ise 1912 dolar seviyesinden güne başlarken gün içinde en düşük 1863 dolar, en yüksek 1929 dolar seviyesini gördü.

Gram altın saat 07:46 itibarıyla 435 lira seviyesinde, ons altın ise 1876 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın tarihi zirvesini 7 Ağustos 2020 tarihinde görmüş ve 488 liraya yükselmişti. 3 işlem gününde gram altındaki kayıp 55 lira oldu.