Son dakika… Altın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak! Fed’in kararı bekleniyor

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Piyasalarda gergin bekleyiş başladı. Fed’in TSİ 22:00’de yapacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) açıklaması piyasaları yakından ilgilendiriyor. Altın, dolar, borsa, kripto para, petrol, ekonomik büyüme gibi ekonominin ana dinamiklerini tetikleyecek olan karar beklemeye başlandı.

ABD, koronavirüs pandemisi döneminde yaptığı parasal genişleme hamlelerin acısını çekmeye başladı. Acı reçeteyi uygulayan ve halkına para dağıtan ABD, yükselen enflasyonla mücadele etmek için dağıttığı paraları faizleri yükselterek geri toplayıp, bu süre dahilinde de enflasyonda gerileme olmasını bekliyor.

Yıllardır süregelen kronikleşen ekonomik kriz nedeniyle tahvil geri alımlarını da azaltmaya başladı.

Ancak faizi küçük adımlarla artıracağı için reel faiz yine ekside kalacak ve insanların dolar tarafına yatırım yapma olasılığı da azalmaya başlayacak. Bununla birlikte ABD ekonomisinde enflasyonun hızının yıl ortasından itibaren yavaşlayacağına ve düşüşe eğilimine geçeceğine yönelik beklentiler de ortaya çıkıyor.

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ABD BORSALARI DALGALANDI

Karar öncesinde ABD borsalarında sert dalgalanmalar görüldü. Fed’in toplantısından çıkacak kararlara odaklanan Wall Street sert satışlarla başladığı günü kayıplarını azaltarak tamamladı.

IMF’in küresel ekonomi için 2022 büyüme tahminini aşağı çekmesi ABD borsaları üzerinde olumsuz etki yarattı. En büyük yarayı ise Nasdaq yüzde 2.28, S&P yüzde 1.22, Dow Jones da yüzde 0.19 düşüşle aldı.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ GERİLEDİ

Faiz artırım ihtimalleriyle güç kazanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed toplantısı öncesinde yüzde 1.7689’a kadar geriledi.

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ALTIN FİYATLARINDA RİSK FİYATLANIYOR

Fed’in faiz artırımı programına ilişkin beklenen açıklamaların gelmesi ihtimali altın üzerinde bir süre baskı oluşturmuştu. Ons altın fiyatları dengesiz seyre yönelmişti. Son bir aydır ons altın fiyatlar 1800 doların üzerinde kalma gayretini sürdürüyor. Piyasa uzmanları Fed’in faiz artırma ihtimalini altının çoktan fiyatladığını bundan dolayı da geri çekilmelerin sert olmayacağını belirtiyorlar. Nitekim altın fiyatları izlendiğinde de bu durum kısmen de olsa gerçekleşmiş gibi duruyor.

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ALTIN İÇİN REKOR BEKLENTİSİ

Heraeus Precious Metals, 2021 yılında ons altın fiyatlarının 2028 dolar ile tarihi yüksek seviyeye ulaştığını ve bu seviyeyi 2022 yılında yeniden test edebileceğini açıkladı.

Faiz artırımlarının değerli metaller için negatif etki yaratabileceğini ancak ABD’de faizlerin yavaş hızda artırılmasını beklediklerini belirten Heraeus, faiz artırımlarından sonra da reel getirinin sıfırın altında olacağını ve bunun da altın fiyatlarına destek sağlayacağını açıkladı. 2022 yılı için ise ons altın fiyatlarının 1700-2120 dolar arasında olabileceğine değindi.

Ons altın ise güne 1847 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1846 dolar, en yüksek de 1850 dolar seviyesini gördü.

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Gram altın tarafında ise yatay hareket hakim durumda. Gram altın güne 798.4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 798.4 lira, en yüksek de 804.5 lira seviyesini gördü.

PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Petrol fiyatları küresel piyasalarda güç kazanmaya devam ederken stokların azaltılarak fiyatların artırılması da spekülatif olarak gerçekleştiriliyor. ABD’de petrol stoklarında düşüş beklentisi ortaya çıktı. ABD stokları dün akşam itibarıyla 872 bin varil azalmış oldu.

DOLAR YATAY SEYREDİYOR

Fed’in faiz kararı öncesinde dolar uluslararası piyasalarda yatay seyre yöneldi. Yurt içinde ise 13.44 ile 13.53 lira arasında yön bulmaya çalışıyor. Dolar endeksi ise yatay seyirde ve 95.96 seviyesinde bulunuyor.

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KRİPTO PARALAR GÜÇ KAZANMAYA BAŞLADI

Kripto paralar ayı piyasasından çıkmanın gayreti içine girişti. Çok büyük kazanç ve kayıplara sahne olan kripto para piyasalarına olan güven ağır yara alırken Bitcoin yüzde 50’nin üzerindeki değer kaybını telafi etmeye çalışıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin’le başlayan yükseliş grafiği altcoinlere de sirayet etti.

Kasım ayında gördüğü tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan 32 bin dolara kadar gerileyen ve böylece yüzde 50’nin üzerinde yatırımcısına kaybettiren Bitcoin 2 gündür yükseliş çabası içine girişti. Bitcoin’in dominansı yüzde 43’e yükselirken korku endeksi de dün 12 seviyelerindeyken bugün 23’e yükseldi. Korku endeksi halen aşırı korku bölgesinde durmaya devam ediyor.

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Bitcoin bu gelişmeler ışığında yüzde 5’e yakın primle 37 bin 680 dolar civarında işlem görüyor.

Ethereum da yüzde 5’e yakın kazançla 2480 dolarda bulunuyor.

EN ÇOK YÜKSELEN COINLER

En çok yükselen coinler spekülatif altcoinlerden oluşuyor. BNX yüzde 43 oranında primle 24.3 dolar, FRONT yüzde 37 oranında yükselişle 0.55 dolar, IMX yüzde 25 oranında yükselişle 2,74 dolar seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK DÜŞENLER

En çok düşen coinler arasında TRIBE yüzde 7.5 oranında düşüşle 0,71 dolar, OOKI yüzde 8 oranında düşüşle 0.012 dolar, MKR yüzde 6.5 oranında düşüşle 1,77 dolardan işlem görüyor.