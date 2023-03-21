Son dakika... Altın hafif primli

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Fed kritik faiz kararını yarın açıklayacak ve öncesinde piyasalarda hareketlilik başladı. ABD'de bankaların batmasıyla birlikte Fed'in hızlı faiz artırım adımlarından imtina edeceğini ve faizin daha ılımlı yükseliş içine gireceği beklentisi yükseldi.

Dün 2009 dolara kadar yükselen ons altın bugün güne 1978 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1975 dolar, en yüksek de 1985 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar yatay seyirle 1981 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altın güne 1209 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1207 lira, en yüksek de 1214 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın yatay seyirle 1211 liradan işlem görüyor.

1950 DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Ons altın için 1970 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde desteğin 1950 dolara gerileyebileceğini belirten analistler 1992 ve 2005 doları ise direnç olarak öne çıkardı.